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Полиция рассказала подробности смерти руководителя "Дома милосердия"

Четверг, 23 июля 2020, 22:33

В квартире в Киеве 22 июля нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Полиция не нашла признаков насильственной смерти.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали Правоохранители осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.

Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибшим перед смертью. Свидетель предоставил "важные показания для следствия".

Отдельно правоохранители рассказали о запятнанном диване, который вынесли с места происшествия и на какой указывали ряд СМИ и в соцсетях.

По заключению экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов.

Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Предыстория: Кучапина нашли мертвым 22 июля.

Украинская правда


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