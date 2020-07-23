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У Франції розшифрували "чорні скриньки" збитого літака МАУ

Четвер, 23 липня 2020, 23:58

У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Джерело: Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Twitter, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, якого цитує "Громадське радіо"

Деталі: У Бюро запевнили, що аналіз даних бортових самописців завершений після "чотирьох днів узгодженої роботи".

Пряма мова Єніна: "Всі дані з двох самописців (мовний та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка один з його етапів.

Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування".

Що передувало: Іран заявив, що передав Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ рейсу PS752 Тегеран - Київ.

19 липня Франція отримала від Ірану бортові самописці збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії МАУ. 

Нагадаємо: 

  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
  • Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".
  • Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.
  • Минулого тижня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що іранська сторонаготова прибути для переговорів про компенсації для України за збитий літак МАУ з 20 по 30 липня. 

Українська правда
Теми: ФранціяІран


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