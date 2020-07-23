У Франції розшифрували "чорні скриньки" збитого літака МАУ

У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Джерело: Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Twitter, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, якого цитує "Громадське радіо"

Деталі: У Бюро запевнили, що аналіз даних бортових самописців завершений після "чотирьох днів узгодженої роботи".

Пряма мова Єніна: "Всі дані з двох самописців (мовний та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка один з його етапів.

Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування".

Що передувало: Іран заявив, що передав Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ рейсу PS752 Тегеран - Київ.

19 липня Франція отримала від Ірану бортові самописці збитого поблизу Тегерану літака авіакомпанії МАУ.

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