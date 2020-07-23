Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Четверг, 23 июля 2020, 23:58
Во Франции расшифровали черные ящики сбитого самолета МАУ

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Источник: Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, которого цитирует "Громадське радіо"

Детали: В Бюро заверили, что анализ данных бортовых самописцев завершен после "четырех дней согласованной работы".

Прямая речь Енина: "Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.

Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование".

Что предшествовало: Иран заявлял, что передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ рейса PS752 Тегеран - Киев. 

19 июля Франция получила от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета авиакомпании МАУ.

Напомним: 

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
  • Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".
  • Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета завершится иском в Международный суд ООН.
  • На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсацияхдля Украины с 20 по 30 июля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: