Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Источник: Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, которого цитирует "Громадське радіо"

Детали: В Бюро заверили, что анализ данных бортовых самописцев завершен после "четырех дней согласованной работы".

Прямая речь Енина: "Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.

Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование".

Что предшествовало: Иран заявлял, что передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ рейса PS752 Тегеран - Киев.

19 июля Франция получила от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета авиакомпании МАУ.

Напомним: