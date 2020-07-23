Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.
Источник: Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, которого цитирует "Громадське радіо"
Детали: В Бюро заверили, что анализ данных бортовых самописцев завершен после "четырех дней согласованной работы".
Прямая речь Енина: "Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов.
Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование".
Что предшествовало: Иран заявлял, что передал Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ рейса PS752 Тегеран - Киев.
19 июля Франция получила от Ирана бортовые самописцы сбитого вблизи Тегерана самолета авиакомпании МАУ.
Напомним:
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
- Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".
- Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета завершится иском в Международный суд ООН.
- На прошлой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсацияхдля Украины с 20 по 30 июля.