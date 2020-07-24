Конгрес США затвердив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Сенат Конгресу США схвалив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який серед іншого передбачає санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: сайт Конгресу

Деталі: "За" проголосували 86 сенаторів, "проти" виступили 14. Окрім російського газопроводу, санкції також будуть діяти і проти "Турецького потоку".

Передбачається, що обмеження будуть стосуватись осіб та компаній, які будь-яким чином сприяють будівництву газопроводів.

Сума бюджету становить 740 млрд доларів.

Що передувало: 21 липня Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини.

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