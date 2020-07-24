Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конгрес США затвердив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

П'ятниця, 24 липня 2020, 02:56

Сенат Конгресу США схвалив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який серед іншого передбачає санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". 

Джерело: сайт Конгресу

Деталі: "За" проголосували 86 сенаторів, "проти" виступили 14. Окрім російського газопроводу, санкції також будуть діяти і проти "Турецького потоку". 

Передбачається, що обмеження будуть стосуватись осіб та компаній, які будь-яким чином сприяють будівництву газопроводів. 

Сума бюджету становить 740 млрд доларів. 

Що передувало: 21 липня Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини. 

Читайте також: Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Нагадаємо:

  • Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
  • Свій протест висловили окремо Німеччина та Австрія.
  • Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%.
  • Європейські судна, що прокладають трубопровід, припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно були спрямовані на їхню діяльність.

Українська правда
Теми: газРосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
газ
У липні ціна на газ для населення зросла на 7% – "Нафтогаз"
Уряд визначив "Нафтогаз" постачальником газу "останньої надії" на 3 роки
Шмигаль: На підготовку до зими вже витратили 6 млрд, запаси газу та вугілля - рекордні
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...