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Конгрес США затвердив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

П'ятниця, 24 липня 2020, 02:56

Сенат Конгресу США схвалив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який серед іншого передбачає санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". 

Джерело: сайт Конгресу

Деталі: "За" проголосували 86 сенаторів, "проти" виступили 14. Окрім російського газопроводу, санкції також будуть діяти і проти "Турецького потоку". 

Передбачається, що обмеження будуть стосуватись осіб та компаній, які будь-яким чином сприяють будівництву газопроводів. 

Сума бюджету становить 740 млрд доларів. 

Що передувало: 21 липня Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини. 

Читайте також: Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.

Нагадаємо:

  • Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
  • Свій протест висловили окремо Німеччина та Австрія.
  • Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%.
  • Європейські судна, що прокладають трубопровід, припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно були спрямовані на їхню діяльність.

Українська правда
Теми: газРосіяСША
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