Конгрес США затвердив оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"
Сенат Конгресу США схвалив бюджет національної оборони на наступний фінансовий рік, який серед іншого передбачає санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Джерело: сайт Конгресу
Деталі: "За" проголосували 86 сенаторів, "проти" виступили 14. Окрім російського газопроводу, санкції також будуть діяти і проти "Турецького потоку".
Передбачається, що обмеження будуть стосуватись осіб та компаній, які будь-яким чином сприяють будівництву газопроводів.
Сума бюджету становить 740 млрд доларів.
Що передувало: 21 липня Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини.
Читайте також: Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2.
Нагадаємо:
- Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
- Свій протест висловили окремо Німеччина та Австрія.
- Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%.
- Європейські судна, що прокладають трубопровід, припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно були спрямовані на їхню діяльність.