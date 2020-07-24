Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат Конгресса США одобрил бюджет национальной обороны на следующий финансовый год, который среди прочего предусматривает санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: сайт Конгресса

Детали: "За" проголосовали 86 сенаторов, "против" выступили 14. Кроме российского газопровода, санкции также будут действовать и против "Турецкого потока".

Предполагается, что ограничения будут касаться лиц и компаний, которые каким-либо образом способствуют строительству газопроводов.

Сумма бюджета составляет 740 млрд долларов.

Что предшествовало: 21 июля Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2" в Германию.

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Напомним: