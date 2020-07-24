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Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Пятница, 24 июля 2020, 02:56

Сенат Конгресса США одобрил бюджет национальной обороны на следующий финансовый год, который среди прочего предусматривает санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: сайт Конгресса

Детали: "За" проголосовали 86 сенаторов, "против" выступили 14. Кроме российского газопровода, санкции также будут действовать и против "Турецкого потока".

Предполагается, что ограничения будут касаться лиц и компаний, которые каким-либо образом способствуют строительству газопроводов.

Сумма бюджета составляет 740 млрд долларов.

Что предшествовало: 21 июля Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2" в Германию. 

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Напомним:

  • Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
  • Свой протест выразили отдельно Германия и Австрия.
  • Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%.
  • Европейские суда, что прокладывают трубопровод, прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые конкретно были направлены на их деятельность.

Украинская правда
Темы: газРосcияСША


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