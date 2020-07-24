Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених

П'ятниця, 24 липня 2020, 07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використали заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння.

Ворог бив по оборонцях Старогнатівки та Гнутового. Також обстріли велись поблизу Новотошківського, Причепилівки та Оріхового.

За даними розвідки, 23 липня українські військові поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню біля Старогнатівки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: