ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використали заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння.

Ворог бив по оборонцях Старогнатівки та Гнутового. Також обстріли велись поблизу Новотошківського, Причепилівки та Оріхового.

За даними розвідки, 23 липня українські військові поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню біля Старогнатівки.