ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
Пятница, 24 июля 2020, 07:10
23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных Объединенных сил нет.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Наемники использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.
Враг бил по защитникам Старогнатовки и Гнутово.
Также обстрелы велись вблизи Новотошковского, Причепиловки и Орехово. По данным разведки, 23 июля украинские военные ранили двух захватчиков.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня около Старогнатовки.
Украинская правда