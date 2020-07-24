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ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых

Пятница, 24 июля 2020, 07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных Объединенных сил нет.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Враг бил по защитникам Старогнатовки и Гнутово.

Также обстрелы велись вблизи Новотошковского, Причепиловки и Орехово. По данным разведки, 23 июля украинские военные ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня около Старогнатовки.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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