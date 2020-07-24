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Кличку призначили нового заступника

П'ятниця, 24 липня 2020, 11:33

Київрада призначила нового заступника мера з питань здійснення самоврядних повноважень.

Джерело: Київрада

Деталі: Напередодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати погодили призначення Олександра Харченка на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Передбачається, що Олександр Харченко буде координувати діяльність Департаменту комунальної власності міста Києва. Також вибудовуватиме напрямок правової політики.

Довідково: Олександр Харченко – за освітою юрист,  у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Того ж року здобув освіту економіста у Харківській державній академії міського господарства.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році помічником прокурора Ніжинської міжрайпрокуратури Чернігівської області. Пізніше працював начальником юридичного управління ТОВ "Юридична фірма "Захист" та ТОВ "Менеджмент. Інновації. Розвиток".

Із 2006 до 2020 року займався підприємницькою діяльністю у галузі права. З 2018 працює на посаді начальника юридичного управління ПП "ОвручГазАвто". Є депутатом Київської міської ради.

Нагадаємо: Раніше посаду заступника мера з питань здійснення самоврядних повноважень обіймав Володимир Слончак, якого Кличко звільнив за негідну поведінку.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиїв


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