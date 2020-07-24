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Кличко получил нового заместителя

Пятница, 24 июля 2020, 11:33

Киевсовет назначил нового заместителя мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Источник: Киевсовет

Детали: Накануне на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение Александра Харченко на должность зампредседателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Предполагается, что Александр Харченко будет координировать деятельность Департамента коммунальной собственности города Киева. Также выстраивать направление правовой политики.

Справка: Александр Харченко - по образованию юрист, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". В том же году получил образование экономиста в Харьковской государственной академии городского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры Черниговской области. Позже работал начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма" Защита "и ООО" Менеджмент. Инновации. Развитие ".

С 2006 до 2020 года занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 работает в должности начальника юридического управления ООО "ОвручГазАвто". Является депутатом Киевского городского совета.

Напомним: Ранее должность заместителя мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий занимал Владимир Слончак, которого Кличко уволил за недостойное поведение.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев


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