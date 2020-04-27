Кличко звільнив свого заступника через інцидент із поліцією

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Понеділок, 27 квітня 2020, 12:18
Киев. Оперативный

Голова Київської міської держадміністрації очільник столиці Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака, який ввечері 26 квітня вдарив патрульного.

Джерело: Кличко на онлайн-брифінгу

Деталі: Він вибачився за не гідну поведінку заступника голови КМДА

Пряма мова: "Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу – в першу чергу тим, хто її представляє.

..Я не раз говорив, що нікого покривати не буду. Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом як і кожен громадянин України".

Що було раніше: Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння. 

У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Передісторія:

  • Слончак був заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
  • До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
  • Слончак також голова наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Українська правда
Теми: Віталій Кличко


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