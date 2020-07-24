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Коронавірус в Україні: МОЗ заявило про тривожний сигнал

П'ятниця, 24 липня 2020, 11:56
Фото з Facebook МОЗ

Міністерство охорони здоров’я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.

Джерело: МОЗ з посиланням на брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Telegram

Пряма мова Степанова: "Дуже тривожний показник – це кількість людей, які госпіталізовані. Сьогодні у нас такий антирекорд – 255 осіб, які були госпіталізовані з COVID-19. Госпіталізація відбувається виключно хворих, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості".

Деталі: У МОЗ нагадали, що особливо тяжко переносять COVID-19 люди похилого віку та особи із супутніми захворюваннями.

Степанов наголосив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватись маскового режиму, соціальної дистанції та користуватись антисептиками.

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Передісторія: 

  • За добу 23 липня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували у 972 осіб, одужали 886 хворих, померли 20 пацієнтів із коронавірусом.
  • За весь час пандемії коронавірус в Україні виявили у 62 823 осіб, із них 34 886 вже одужали, а 1 571 хворий помер. Зараз на COVID-19 у країні хворіє 26 366 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ


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