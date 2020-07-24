Коронавірус в Україні: МОЗ заявило про тривожний сигнал

Міністерство охорони здоров’я вважає тривожним сигналом зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації.

Джерело: МОЗ з посиланням на брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Telegram

Пряма мова Степанова: "Дуже тривожний показник – це кількість людей, які госпіталізовані. Сьогодні у нас такий антирекорд – 255 осіб, які були госпіталізовані з COVID-19. Госпіталізація відбувається виключно хворих, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості".

Деталі: У МОЗ нагадали, що особливо тяжко переносять COVID-19 люди похилого віку та особи із супутніми захворюваннями.

Степанов наголосив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватись маскового режиму, соціальної дистанції та користуватись антисептиками.

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