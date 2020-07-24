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Коронавирус в Украине: Минздрав заявил о тревожном сигнале

Пятница, 24 июля 2020, 11:56
Фото с Facebook МОЗ

Министерство здравоохранения считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Источник: МОЗ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова в Telegram

Прямая речь Степанова: "Очень тревожный показатель – это количество людей, которые госпитализированы. Сегодня у нас такой антирекорд – 255 человек, которые были госпитализированы с COVID-19. Госпитализация происходит исключительно больных, у которых тяжелое течение болезни или средней тяжести".

Детали: В Минздраве напомнили, что особенно тяжело переносят COVID-19 старики и лица с сопутствующими заболеваниями.

Степанов отметил, что для уменьшения риска инфицирования необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

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Предыстория: 

  • За сутки 23 июля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 972 человек, выздоровели 886 больных, умерли 20 пациентов с коронавирусом.
  • За все время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 62 823 человек, из них 34 886 уже выздоровели, а 1 571 больной умер. Сейчас COVID-19 в стране болеет 26 366 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав


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