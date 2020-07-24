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"Політичні перепони": назвали іншу причину скасування концерту росіянки Zivert

П'ятниця, 24 липня 2020, 16:17
Фото ТАСС

Розважальний центр "Osocor Residence" заявив, що причиною скасування концерту російської співачки Юлії Зіверт у їхньому клубі в Києві стали "політичні перепони".

Джерело: сторінка центру у Facebook

Дослівно: "На превеликий жаль концерт ZIVERT в "Osocor Residence" не відбудеться. Ми зробили все можливе і неможливе, однак, з огляду на деякі політичні перепони, подію все ж таки довелося відмінити".

Деталі: Центр додав, що готує для відвідувачів нові вечірки.

Що було раніше: Російська співачка Юлія Зіверт, яка раніше виступала в анексованому Криму, скасувала концерти в Україні – зокрема, в Києві та Одесі. За її словами, це сталося нібито через карантин. 

Передісторія: 

  • Юлія Зіверт виступала в Криму, захопленому Росією. Російські ЗМІ повідомляють, що після кожного концерту Зіверт у Криму фотозвіти з мережі зникали, як і згадки про присутність співачки на вечірках. Однак у мережі збереглися фотографії з концертів у клубах Ялти й Сімферополя, а також з новорічної вечірки у сімферопольському закладі "Чайка".
  • 20 липня народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що подала запити до Служби безпеки України й Державної прикордонної служби України через заплановані концерти Zivert. Вона наголосила, що організацією концерту Zivert займається компанія "Квартал концерт", яка пов'язана з оточенням президента Володимира Зеленського.
  • Також активіст Сергій Стерненко заявив, що днями звернувся в СБУ і Прикордонну службу України у зв'язку з планами російської співачки виступати в Україні.

Українська правда
Теми: РосіякультураКримбізнес


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