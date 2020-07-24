Розважальний центр "Osocor Residence" заявив, що причиною скасування концерту російської співачки Юлії Зіверт у їхньому клубі в Києві стали "політичні перепони".

Джерело: сторінка центру у Facebook

Дослівно: "На превеликий жаль концерт ZIVERT в "Osocor Residence" не відбудеться. Ми зробили все можливе і неможливе, однак, з огляду на деякі політичні перепони, подію все ж таки довелося відмінити".

Деталі: Центр додав, що готує для відвідувачів нові вечірки.

Upd: Пізніше організатори назвали нову причину скасування концерту: "Ми підтримуємо суверенітет України та її цілісність… Обіцяємо, що на території резиденції OSOCOR не виступить жоден артист, який пропагує проросійську ідеологію".

Їх нібито ввели в оману та запевнили у легітимності цього концерту "виступ співачки у Києві у 2018 році, підтримка фанатів, концерти у інших містах України".

Що було раніше: Російська співачка Юлія Зіверт, яка раніше виступала в анексованому Криму, скасувала концерти в Україні – зокрема, в Києві та Одесі. За її словами, це сталося нібито через карантин.

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