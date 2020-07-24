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Отмена концерта Zivert: организаторы назвали новую причину

Пятница, 24 июля 2020, 16:17
Отмена концерта Zivert: организаторы назвали новую причину
Фото ТАСС

Развлекательный центр "Osocor Residence" заявил, что причиной отмены концерта российской певицы Юлии Зиверт в их клубе в Киеве стали "политические преграды".

Источник: страница центра в Facebook

Дословно: "К большому сожалению концерта ZIVERT в "Osocor Residence" не будет. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить".

Детали: Центр добавил, что готовит для посетителей новые вечеринки.

Upd: Позже организаторы назвали новую причину отмены концерта: "Мы поддерживаем суверенитет Украины и ее целостность... Обещаем, что на территории резиденции OSOCOR не выступит ни один артист, пропагандирует пророссийскую идеологию".

Их якобы ввели в заблуждение и заверили в легитимности этого концерта "выступление певицы в Киеве в 2018 году, поддержка фанатов, концерты в других городах Украины".

Что было раньше: Российская певица Юлия Зиверт, которая ранее выступала в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине – в частности, в Киеве и Одессе. По ее словам, это произошло в связи с карантином. 

Предыстория: 

  • Юлия Зиверт выступала в Крыму, захваченном Россией. Российские СМИ сообщают, что после каждого концерта Зиверт в Крыму фотоотчёты из сети исчезали, как и упоминания о присутствии певицы на вечеринках. Однако в сети сохранились фотографии с концертов в клубах Ялты и Симферополя, а также с новогодней вечеринки в симферопольском заведении "Чайка".
  • 20 июля народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что подала запросы в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины из-за запланированных концертов Zivert. Она подчеркнула, что организацией концерта Zivert занимается компания "Квартал концерт", которая связана с окружением президента Владимира Зеленского.
  • Также активист Сергей Стерненко заявил, что на днях обратился в СБУ и Пограничную службу Украины в связи с планами российской певицы выступать в Украине.

Украинская правда

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Темы: РосcиякультураКрымбизнес
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