Развлекательный центр "Osocor Residence" заявил, что причиной отмены концерта российской певицы Юлии Зиверт в их клубе в Киеве стали "политические преграды".

Источник: страница центра в Facebook

Дословно: "К большому сожалению концерта ZIVERT в "Osocor Residence" не будет. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить".

Детали: Центр добавил, что готовит для посетителей новые вечеринки.

Upd: Позже организаторы назвали новую причину отмены концерта: "Мы поддерживаем суверенитет Украины и ее целостность... Обещаем, что на территории резиденции OSOCOR не выступит ни один артист, пропагандирует пророссийскую идеологию".

Их якобы ввели в заблуждение и заверили в легитимности этого концерта "выступление певицы в Киеве в 2018 году, поддержка фанатов, концерты в других городах Украины".

Что было раньше: Российская певица Юлия Зиверт, которая ранее выступала в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине – в частности, в Киеве и Одессе. По ее словам, это произошло в связи с карантином.

Предыстория: