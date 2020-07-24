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Літак МАУ на момент збиття в Ірані був справний – МЗС

П'ятниця, 24 липня 2020, 21:05
Літак МАУ на момент збиття в Ірані був справний – МЗС

Розшифровка чорних ящиків літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь МЗС

Дослівно: "Обидва ящики були успішно розшифровані, попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження. Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні ящики підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою".

Деталі: У відомстві також зазначили, що де-юре розшифровку здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів із США, Канади, Великої Британії та України.

Що було раніше: 23 липня стало відомо, що у Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном.

Передісторія: 

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСІран
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