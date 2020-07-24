Літак МАУ на момент збиття в Ірані був справний – МЗС
Розшифровка чорних ящиків літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь МЗС
Дослівно: "Обидва ящики були успішно розшифровані, попри те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього ушкодження. Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас чорні ящики підтвердили, що літак впав унаслідок акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою".
Деталі: У відомстві також зазначили, що де-юре розшифровку здійснювали органи з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто вона відбувалася у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів із США, Канади, Великої Британії та України.
Що було раніше: 23 липня стало відомо, що у Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні цього року літака МАУ над Тегераном.
Передісторія:
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
- Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав, що літак збили військові – "через людську помилку".
- Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що іранська сторона готова прибути для переговорів про компенсації для України за збитий літак МАУ з 20 по 30 липня.