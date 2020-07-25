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Формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

Субота, 25 липня 2020, 07:55
Формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Формування Росії використовували заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

Дослівно: "Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби, українські воїни поранили одного загарбника.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає".

Деталі: у штабі ООС також повідомляють, що підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сили за минулу добу обстежено майже сім гектарів місцевості та вилучено і знешкоджено сімдесят вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, рятувальники допомогли місцевому населенню відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. На двадцяти об’єктах інфраструктури відновлення ще триває. А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну та психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України.

Об’єднані сили постійно допомагають місцевому населенню українського Донбасу, особливо мешканцям прифронтових населених пунктів. Так, морські піхотинці, які входять до Об’єднаних сил, надають допомогу людям прифронтового селища Бердянське, що на Приазов’ї. Тамтешні мешканці залишилися сам на сам зі своєю проблемою – постійною відсутністю води. Військові допомагають їм із підвозом питної та технічної води.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСРосіявійна
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