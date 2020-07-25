Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зникнення 3-річного сина політв'язня: окупанти перевірять батьків

Субота, 25 липня 2020, 15:53
фото: "Кримська солідарність"

Через зникнення трирічного Муси Сулейманова в селі Строгонівка під Сімферополем російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. "В" ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи.

Джерело: Крим.Реалії, "Кримська солідарність"

 
Всі фото - "Кримська солідарність"

Дослівно "прокуратура": "Прокуратурою організовано перевірку органів і установ системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, у ході якої буде дана оцінка здійсненню належного контролю за вказаною сім'єю.

Крім того, буде дана оцінка діям батьків у частині належного виконання обов'язків із виховання малолітньої дитини".

Деталі: У суботу пошуки дитини тривають. До них залучені співробітники російської "поліції", кінологи, представники "управління МНС Росії у Криму" і волонтери організації "Ліза Алерт".

 

Як повідомляє рух "Кримська солідарність", у пошуках беруть участь також багато небайдужих.

 

Із Севастополя виїхали люди з найпотужнішим тепловізором у Криму. Крім цього, для участі в пошуках Муси приїхав кінний клуб і на волонтерських засадах починає пошуки.

Трирічний Муса Сулейманов – син громадянського журналіста, фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Сулейманова.

Що передувало: Муса Сулейманов зник у п'ятницю ввечері. Активісти повідомляють, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку. Востаннє її бачили 24 липня близько 18:00.

Українська правда
Теми: Кримполітв'язні


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повне припинення вогню: за українськими військовими слідкуватимуть контролери

На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка

відеоЧергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною

відеоРосійська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки

Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19

таблицяКоронавірус: у 9 областях України не можна послаблювати карантин

Усі новини...
Крим
У Криму зникла дитина політв’язня
Скасування концерту Zivert: організатори назвали нову причину
Російська співачка Zivert скасувала концерти в Україні – нібито через карантин
Останні новини
21:20
Повне припинення вогню: за українськими військовими слідкуватимуть контролери
20:59
У Севастополі сплеск заражень коронавірусом
20:16
Війна на Донбасі: окупанти гатять з важкого озброєння, втрат немає
19:50
фотоНа Говерлі застрягли туристи з дітьми, триває рятувальна операція
19:28
На Донбасі загинув військовий: попередня версія – власна помилка
19:17
В Україні транзит газу у першому півріччі впав на 45%
19:07
Греція вимагатиме ПЛР-тести у пасажирів з Румунії та Болгарії
18:59
відеоЧергова спроба підняти "Делфі" виявилася безуспішною
18:31
ОККО і SOCAR заявили про намір оскаржити в судах рішення ОПЗ про недопуск компаній до конкурсу
18:19
відеоРосійська бронемашина потонула при форсуванні Керченської протоки
Усі новини...