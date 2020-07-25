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Зникнення 3-річного сина політв'язня: окупанти перевірять батьків

Субота, 25 липня 2020, 15:53
Зникнення 3-річного сина політв'язня: окупанти перевірять батьків
фото: "Кримська солідарність"

Через зникнення трирічного Муси Сулейманова в селі Строгонівка під Сімферополем російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. "В" ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи.

Джерело: Крим.Реалії, "Кримська солідарність"

 
Всі фото - "Кримська солідарність"

Дослівно "прокуратура": "Прокуратурою організовано перевірку органів і установ системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, у ході якої буде дана оцінка здійсненню належного контролю за вказаною сім'єю.

Крім того, буде дана оцінка діям батьків у частині належного виконання обов'язків із виховання малолітньої дитини".

Деталі: У суботу пошуки дитини тривають. До них залучені співробітники російської "поліції", кінологи, представники "управління МНС Росії у Криму" і волонтери організації "Ліза Алерт".

 

Як повідомляє рух "Кримська солідарність", у пошуках беруть участь також багато небайдужих.

 

Із Севастополя виїхали люди з найпотужнішим тепловізором у Криму. Крім цього, для участі в пошуках Муси приїхав кінний клуб і на волонтерських засадах починає пошуки.

Трирічний Муса Сулейманов – син громадянського журналіста, фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Сулейманова.

Що передувало: Муса Сулейманов зник у п'ятницю ввечері. Активісти повідомляють, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку. Востаннє її бачили 24 липня близько 18:00.

Українська правда
Теми: Кримполітв'язні
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