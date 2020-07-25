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Війна на Донбасі: окупанти гатять з важкого озброєння, втрат немає

Субота, 25 липня 2020, 20:16

25 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Опитне бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А по опорних пунктах ЗСУ поблизу Водяного та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового російсько-окупаційні війська використали міномети 120-го калібру.

Неподалік Троїцького та Новозванівки противник застосував 120-ти та 82-ох мм міномети, а також – великокаліберні кулемети. В районі населеного пункту Новоолександрівка бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Причепилівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На інших ділянках лінії розмежування дотримувався режим тиші.

Дослівно: "За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат серед українських захисників немає. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано".

Нагадаємо: 24 липня стало відомо, що на Донбасі загинув військовий-контрактник з Тернопільщини Михайло Воронський, попередньою причиною смерті назвали необережне поводження зі зброєю.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС


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