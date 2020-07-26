Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу

Неділя, 26 липня 2020, 00:18
Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу

З початку пандемії 4026 мешканців Буковини здолали коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Зокрема, 25 липня вилікувались 67 хворих.

Цього ж дня захворювання виявили у 44 мешканців області. Для цього лабораторно дослідили 406 зразків. 

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи", – повідомив Осачук. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. Водночас, 19 хворих померло і 611 – одужало. 
  • Загалом з початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівецька областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: