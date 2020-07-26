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Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу

Неділя, 26 липня 2020, 00:18

З початку пандемії 4026 мешканців Буковини здолали коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Зокрема, 25 липня вилікувались 67 хворих.

Цього ж дня захворювання виявили у 44 мешканців області. Для цього лабораторно дослідили 406 зразків. 

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи", – повідомив Осачук. 

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Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. Водночас, 19 хворих померло і 611 – одужало. 
  • Загалом з початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


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