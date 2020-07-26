Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу

З початку пандемії 4026 мешканців Буковини здолали коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Зокрема, 25 липня вилікувались 67 хворих.

Цього ж дня захворювання виявили у 44 мешканців області. Для цього лабораторно дослідили 406 зразків.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи", – повідомив Осачук.

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