Вже 4000 тисячі буковинців вилікувались від коронавірусу
Неділя, 26 липня 2020, 00:18
З початку пандемії 4026 мешканців Буковини здолали коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Зокрема, 25 липня вилікувались 67 хворих.
Цього ж дня захворювання виявили у 44 мешканців області. Для цього лабораторно дослідили 406 зразків.
"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи", – повідомив Осачук.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. Водночас, 19 хворих померло і 611 – одужало.
- Загалом з початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.
Українська правда