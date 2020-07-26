Уже 4000 тысячи буковинцев вылечились от коронавируса
Воскресенье, 26 июля 2020, 00:18
С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В частности 25 июля вылечились 67 больных.
В этот же день заболевание обнаружили у 44 жителей области. Для этого лабораторно исследовали 406 образцов.
"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5592 человека", – сообщил Осачук.
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Напомним:
- За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.
- Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.
Украинская правда