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Уже 4000 тысячи буковинцев вылечились от коронавируса

Воскресенье, 26 июля 2020, 00:18

С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В частности 25 июля вылечились 67 больных.

В этот же день заболевание обнаружили у 44 жителей области. Для этого лабораторно исследовали 406 образцов.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5592 человека", – сообщил Осачук. 

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Напомним:

  • За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.
  • Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


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