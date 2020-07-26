Уже 4000 тысячи буковинцев вылечились от коронавируса

С начала пандемии 4026 жителей Буковины побороли коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В частности 25 июля вылечились 67 больных.

В этот же день заболевание обнаружили у 44 жителей области. Для этого лабораторно исследовали 406 образцов.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5592 человека", – сообщил Осачук.

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Напомним: