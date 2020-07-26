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Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число хворих на COVID-19

Неділя, 26 липня 2020, 02:00
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число хворих на COVID-19

25 липня у Рівненській області підтвердили 53 нових випадки захворювання на коронавірус. Добою раніше в області виявили 143 зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: В обласному центрі зареєстрували 19 випадків, ще 13 – в Острозькому районі. Вік нових хворих від 10 до 72 року.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5623 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль. 

Число летальних випадків – 92. Подолали хворобу 4356 осіб. Сьогодні (25 липня) одужав 21 житель Рівненщини. 

В роботі лабораторій області залишилося 182 зразки.

Що передувало: 25 липня у Рівненській області зафіксовано 143 нові зараження, 129 одужань.  

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Нагадаємо: 

  • За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. Водночас, 19 хворих померло і 611 – одужало. 
  • Загалом з початку епідемії в Україні зафіксовано 63 929 випадків коронавірусу, 1 590 летальних випадків і 35 497 одужань.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область
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