Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число хворих на COVID-19

25 липня у Рівненській області підтвердили 53 нових випадки захворювання на коронавірус. Добою раніше в області виявили 143 зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: В обласному центрі зареєстрували 19 випадків, ще 13 – в Острозькому районі. Вік нових хворих від 10 до 72 року.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5623 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

Число летальних випадків – 92. Подолали хворобу 4356 осіб. Сьогодні (25 липня) одужав 21 житель Рівненщини.

В роботі лабораторій області залишилося 182 зразки.

Що передувало: 25 липня у Рівненській області зафіксовано 143 нові зараження, 129 одужань.

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