После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число больных COVID-19
25 июля в Ровенской области подтвердили 53 новых случаев заболевания коронавирусом. Сутками ранее в области обнаружили 143 заражения.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: В областном центре зарегистрировали 19 случаев, еще 13 – в Острожском районе. Возраст новых больных от 10 до 72 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5623 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
Число летальных исходов – 92. Преодолели болезнь 4356 человек. Сегодня (25 июля) выздоровел 21 житель Ровенщины.
В работе лабораторий области осталось 182 образцов.
Что предшествовало: 25 июля в Ровенской области зафиксировано 143 новых заражения, 129 выздоровлений.
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Напомним:
- За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.
- Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.