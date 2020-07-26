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После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число больных COVID-19

Воскресенье, 26 июля 2020, 02:00
После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число больных COVID-19

25 июля в Ровенской области подтвердили 53 новых случаев заболевания коронавирусом. Сутками ранее в области обнаружили 143 заражения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: В областном центре зарегистрировали 19 случаев, еще 13 – в Острожском районе. Возраст новых больных от 10 до 72 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5623 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

Число летальных исходов – 92. Преодолели болезнь 4356 человек. Сегодня (25 июля) выздоровел 21 житель Ровенщины.

В работе лабораторий области осталось 182 образцов.

Что предшествовало: 25 июля в Ровенской области зафиксировано 143 новых заражения, 129 выздоровлений.

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Напомним:

  • За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.
  • Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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