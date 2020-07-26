Пандемія: світ перетнув позначку у 16 млн випадків
Неділя, 26 липня 2020, 04:20
За останніми даними, у світі зареєстрували 16 мільйонів 189 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Більше полових хворих вже вилікувались – 9 мільйонів 906 тисяч осіб. Жертвам коронавірусу стали 647 тисяч осіб.
Четверту частину від усіх випадків зараження зафіксували у США – 4 мільйони 315 тисяч.
Також 2 мільйони 396 тисяч заражень виявили у Бразилії. Ще 1 мільйон 385 тисяч хворих зафіксували в Індії.
Нагадаємо:
- За попередню добу, 24 липня, у світі підтвердили ще 284 083 випадки COVID-19, таким чином другий день поспіль кількість заражених перевищує 284 тисячі, що є антирекордом.
Українська правда