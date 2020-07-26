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Пандемія: світ перетнув позначку у 16 млн випадків 

Неділя, 26 липня 2020, 04:20

За останніми даними, у світі зареєстрували 16 мільйонів 189 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Більше полових хворих вже вилікувались – 9 мільйонів 906 тисяч осіб. Жертвам коронавірусу стали 647 тисяч осіб. 

Четверту частину від усіх випадків зараження зафіксували у США – 4 мільйони 315 тисяч.

Також 2 мільйони 396 тисяч заражень виявили у Бразилії. Ще 1 мільйон 385 тисяч хворих зафіксували в Індії.

Нагадаємо: 

  • За попередню добу, 24 липня, у світі підтвердили ще 284 083 випадки COVID-19, таким чином другий день поспіль кількість заражених перевищує 284 тисячі, що є антирекордом.

Українська правда
Теми: коронавірус


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