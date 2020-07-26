Пандемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев
Воскресенье, 26 июля 2020, 04:20
По последним данным, в мире зарегистрировали 16 миллионов 189 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Более половых больных уже вылечились – 9 миллионов 906 тысяч человек. Жертвам коронавируса стали 647 тысяч человек.
Четвертую часть от всех случаев заражения зафиксировали в США – 4 миллиона 315 тысяч.
Также 2 миллиона 396 тысяч заражений обнаружили в Бразилии. Еще 1 миллион 385 тысяч больных зафиксировали в Индии.
Напомним:
- За предыдущие сутки, 24 июля, в мире подтвердили еще 284 083 случая COVID-19, таким образом второй день подряд количество зараженных превышает 284 тысячи, что является антирекордом.
Украинская правда