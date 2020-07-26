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Пандемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев

Воскресенье, 26 июля 2020, 04:20

По последним данным, в мире зарегистрировали 16 миллионов 189 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Более половых больных уже вылечились – 9 миллионов 906 тысяч человек. Жертвам коронавируса стали 647 тысяч человек.

Четвертую часть от всех случаев заражения зафиксировали в США – 4 миллиона 315 тысяч.

Также 2 миллиона 396 тысяч заражений обнаружили в Бразилии. Еще 1 миллион 385 тысяч больных зафиксировали в Индии.

Напомним: 

  • За предыдущие сутки, 24 июля, в мире подтвердили еще 284 083 случая COVID-19, таким образом второй день подряд количество зараженных превышает 284 тысячи, что является антирекордом.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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