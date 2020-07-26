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Число хворих на коронавірус за добу зросло на 260 тисяч

Неділя, 26 липня 2020, 06:31

25 липня у світі виявили 258 896 випадків захворювання на коронавірус. Померли 5717 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційно у США діагностували найбільше нових випадків – 67,4 тисяч. В Індії та Бразилії – по 48 тисяч, у Південній Африці – 12 тисяч, у Мексиці – 7,5 тисяч, у Колумбії – 7,2 тисяч, у Росії – 5,8 тисяч.

Окрім того, у  Бразилії померли 1111 хворих, у США – 908, у Мексиці – 737, в Індії – 690.

За час пандемії у світі зареєстрували 16 мільйонів 202 тисячі випадків захворювання на коронавірус, із них летальних – 648 тисяч, вилікувались – 9 мільйонів 913 тисяч.

Що передувало: 24 липня в світі діагностували 289 028 заражень коронавірусом, 6199 пацієнтів померли. 

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Теми: коронавірус


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