Встановлено новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19

24 липня в світі діагностували 289 028 заражень коронавірусом, 6199 пацієнтів померли.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 77 885 випадків коронавірусу, в Бразилії 58 249, в Індії 48 892, ПАР 13 944, Мексика 8438 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Що було раніше:

Найбільший показник добової захворюваності раніше тримався на рівні 248 тисяч випадків, проте 22 липня у світі коронавірус виявили у 279 тисяч людей.

1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

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