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Встановлено новий антирекорд добової захворюваності на COVID-19

Субота, 25 липня 2020, 03:50

24 липня в світі діагностували 288 378 заражень коронавірусів, 6194 пацієнтів померли.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 77 885 випадків коронавірусу, в Бразилії 58 249, в Індії 48 892, ПАР 13 944, Мексика 8438 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 170 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

 
Дані Worldometers

Що було раніше: 

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Нагадаємо: 

  • У світі вже майже 16 мільйонів діагностованих випадків COVID-19. Померло понад 650 тисяч пацієнтів, 9 мільйонів хворих одужали.

Теми: коронавірус


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