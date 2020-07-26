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Число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 260 тысяч

Воскресенье, 26 июля 2020, 06:31
Число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 260 тысяч

25 июля в мире обнаружили 258 896 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 5717 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционно в США диагностировали больше всего новых случаев – 67,4 тысяч. В Индии и Бразилии – по 48 тысяч, в Южной Африке – 12 тысяч, в Мексике – 7,5 тысяч, в Колумбии – 7,2 тысяч, в России – 5,8 тысяч.

Кроме того, в Бразилии умерли 1111 больных, в США – 908, в Мексике – 737, в Индии – 690.

 
Снимок экрана Worldometers

За время пандемии в мире зарегистрировали 16 миллионов 202 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них летальных – 648 тысяч, вылечились – 9 миллионов 913 тысяч.

Что предшествовало: 24 июля в мире диагностировали 289 028 заражений коронавирусом, 6194 пациентов умерли.

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Украинская правда

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Темы: коронавирус
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