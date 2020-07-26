Коронавірус в Україні: 920 нових заражень та 15 смертей
Неділя, 26 липня 2020, 09:04
За минулу добу, 25 липня, в Україні виявили ще 920 випадків Covid-19, 15 людей померло.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Найбільше нових випадків на Львівщині – 130, також в області хвороба за день забрала життя 6 людей.
У Києві в суботу медики діагностували коронавірус у 95 мешканців столиці, це другий по кількості показник серед регіонів країни.
При цьому в Україні за добу зафіксували загалом 310 одужань.
Нагадаємо: 24 липня було зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу та 19 летальних випадків.
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Українська правда