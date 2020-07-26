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Коронавірус в Україні: 920 нових заражень та 15 смертей

Неділя, 26 липня 2020, 09:04

За минулу добу, 25 липня, в Україні виявили ще 920 випадків Covid-19, 15 людей померло.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків на Львівщині – 130, також в області хвороба за день забрала життя 6 людей.

У Києві в суботу медики діагностували коронавірус у 95 мешканців столиці, це другий по кількості показник серед регіонів країни.

При цьому в Україні за добу зафіксували загалом 310 одужань.

 

Нагадаємо: 24 липня було зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу та 19 летальних випадків.

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Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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