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Коронавірус в Україні: 920 нових заражень та 15 смертей

Неділя, 26 липня 2020, 09:04
Коронавірус в Україні: 920 нових заражень та 15 смертей

За минулу добу, 25 липня, в Україні виявили ще 920 випадків Covid-19, 15 людей померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків на Львівщині – 130, також в області хвороба за день забрала життя 6 людей.

У Києві в суботу медики діагностували коронавірус у 95 мешканців столиці, це другий по кількості показник серед регіонів країни.

При цьому в Україні за добу зафіксували загалом 310 одужань.

26 липня станом на 9:00 в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. Проведено вже 963 641 тестування методом ПЛР.

 

Нагадаємо: 24 липня було зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу та 19 летальних випадків.

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Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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