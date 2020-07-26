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Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

Воскресенье, 26 июля 2020, 09:04

За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 человек умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев на Львовщине – 130, также в области болезнь за день унесла жизни 6 человек.

В Киеве в субботу медики диагностировали коронавирус у 95 жителей столицы, это второй по количеству показатель среди регионов страны.

При этом в Украине за сутки зафиксировали 310 выздоровлений.

 

Напомним: 24 июля было зафиксировано 1 106 новых случаев коронавируса и 19 летальных случаев.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина


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