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Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

Воскресенье, 26 июля 2020, 09:04
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

За прошедшие сутки, 25 июля, в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 человек умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев на Львовщине – 130, также в области болезнь за день унесла жизни 6 человек.

В Киеве в субботу медики диагностировали коронавирус у 95 жителей столицы, это второй по количеству показатель среди регионов страны.

При этом в Украине за сутки зафиксировали 310 выздоровлений.

26 июля по состоянию на 9:00 в Украине 64 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. Проведено уже 963 641 тестирование методом ПЦР.

 

Напомним: 24 июля было зафиксировано 1 106 новых случаев коронавируса и 19 летальных случаев.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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