У Криму знайшли тіло 3-річного сина політв’язня

У селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса, 26 липня стало відомо, що хлопчика знайшли мертвим.

Джерело: кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова у Facebook

За словами журналістки, до будинку приїхала машина, щоб викачати зливну яму. Почулися крики, і відразу всіх попросили відійти.

Після цього місце огородили сигнальною стрічкою. Тіло хлопчика знайшли у зливній ямі.

Пряма мова: "Жахливе горе. Хлопчика знайшли мертвим у зливній ямі поруч з будинком".

Нагадаємо: Муса Сулейманов грався біля свого будинку і зник. Востаннє дитину бачили бачили 24 липня близько 18:00.

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в РФ продовжив йому арешт до середини вересня.

Він є фігурантом так званої другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як "екстремістська", і цю заборону Росія впровадила в окупованому Криму.