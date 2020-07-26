

В поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса, утром 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

Источник: крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова в Facebook

Прямая речь: "Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом".



Напомним: Муса Сулейманов играл возле своего дома и исчез. Последний раз ребенка видели видели 24 июля около 18:00.

Отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе – 23 июля суд в Сочи (РФ) продлил ему арест до середины сентября.

Он является фигурантом так называемого второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" – исламской организации, которая легально действует в Украине, но запрещена в России как "экстремистская", и этот запрет Россия ввела в оккупированном Крыму.