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У КНДР закрили на карантин місто, де вперше запідозрили коронавірус

Неділя, 26 липня 2020, 18:14
У КНДР закрили на карантин місто, де вперше запідозрили коронавірус

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію та закрив на карантин прикордонне місто Кесон після виявлення там першої в КНДР офіційної підозри на коронавірус.

Джерело: Reuters із посиланням на державну агенцію Північної Кореї KCNA

Деталі: У неділю Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро. Він заявив про "критичну ситуацію, коли можна сказати, що вірус потрапив до країни".

Як повідомляє північнокорейське ЗМІ, особа, в якої запідозрили коронавірус, незаконно повернулася до країни 19 липня з Південної Кореї, куди виїхала три роки тому.

Що передувало: У неділю за весь час пандемії коронавірусу Північна Корея вперше офіційно повідомила про підозру зараження у людини, яка повернулась до країни 19 липня. 

Українська правда
Теми: КНДРкоронавірус
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