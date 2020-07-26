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В КНДР закрыли на карантин город, где впервые заподозрили коронавирус

Воскресенье, 26 июля 2020, 18:14
В КНДР закрыли на карантин город, где впервые заподозрили коронавирус

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и закрыл на карантин приграничный город Кэсон после обнаружения там первого в КНДР официального подозрения на коронавирус.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: В воскресенье Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро. Он заявил о "критической ситуации, когда можно сказать, что вирус попал в страну".

Как сообщают северокорейское СМИ, человек, у которого заподозрили коронавирус, незаконно вернулся в страну 19 июля из Южной Кореи, куда выехал три года назад.

Что предшествовало: В воскресенье за все время пандемии коронавируса Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, вернувшегося в страну 19 июля.

Украинская правда

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Темы: КНДРкоронавирус
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