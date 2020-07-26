В КНДР закрыли на карантин город, где впервые заподозрили коронавирус
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и закрыл на карантин приграничный город Кэсон после обнаружения там первого в КНДР официального подозрения на коронавирус.
Источник: Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA
Детали: В воскресенье Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро. Он заявил о "критической ситуации, когда можно сказать, что вирус попал в страну".
Как сообщают северокорейское СМИ, человек, у которого заподозрили коронавирус, незаконно вернулся в страну 19 июля из Южной Кореи, куда выехал три года назад.
Что предшествовало: В воскресенье за все время пандемии коронавируса Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, вернувшегося в страну 19 июля.