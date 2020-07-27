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Напередодні перемир’я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця

Понеділок, 27 липня 2020, 03:15
Напередодні перемир’я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця

26 липня, напередодні введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, збройні формування Росії 13 разів порушили режим тиші і поранили українського військового.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: За даними штабу, протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли.

Вогневу активність зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. Неподалік Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки - три реактивних снаряди калібру 122 мм.

У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, повідомляють у штабі, збройні формування РФ продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, а й житлові будинки. Так, із напрямку Яковлівка у бік Авдіївки противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі.

Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
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