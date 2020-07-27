Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Напередодні перемир’я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця

Понеділок, 27 липня 2020, 03:15

26 липня, напередодні введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, збройні формування Росії 13 разів порушили режим тиші і поранили українського військового.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: За даними штабу, протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли.

Вогневу активність зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. Неподалік Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки - три реактивних снаряди калібру 122 мм.

У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, повідомляють у штабі, збройні формування РФ продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, а й житлові будинки. Так, із напрямку Яковлівка у бік Авдіївки противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі.

Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ

Усі новини...
Останні новини
04:03
У російському Хабаровську третій тиждень тривають протести
03:15
Напередодні перемир’я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця
02:24
Нідерланди встановили карантин для приїжджих з України та низки інших країн
01:49
Бойовики підготували провокацію, щоб звинуватити ЗСУ у зриві "тиші" - штаб
01:27
Суперниця Лукашенка на виборах заявила, що їй та її дітям погрожують
00:22
На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші
23:29
США і Британія сподіваються, що домовленості про перемир'я буде втілено
23:14
Кадиров вважає, що замість санкцій йому треба дати Нобелівську премію
22:58
У Баварії коронавірус виявили у сезонних працівників з України
22:27
Путін заявив, що Росія матиме унікальну гіперзвукову зброю
Усі новини...