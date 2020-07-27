Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Накануне перемирия боевики совершили 13 обстрелов и ранили бойца

Понедельник, 27 июля 2020, 03:15
Накануне перемирия боевики совершили 13 обстрелов и ранили бойца

26 июля, накануне введения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим тишины и ранили украинского военного.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: По данным штаба, в течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

Огневая активность зафиксирована у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Неподалеку Счастья враг задействовал снайперское оружие, а вблизи Авдеевки - три реактивных снаряда калибра 122 мм.

В пяти случаях подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.

Кроме того, сообщают в штабе, вооруженные формирования РФ продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. Так, со стороны Яковлевки в направлении Авдеевки противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару.

Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: