Накануне перемирия боевики совершили 13 обстрелов и ранили бойца

26 июля, накануне введения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим тишины и ранили украинского военного.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: По данным штаба, в течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

Огневая активность зафиксирована у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Неподалеку Счастья враг задействовал снайперское оружие, а вблизи Авдеевки - три реактивных снаряда калибра 122 мм.

В пяти случаях подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.

Кроме того, сообщают в штабе, вооруженные формирования РФ продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. Так, со стороны Яковлевки в направлении Авдеевки противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару.

Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.