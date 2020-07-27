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Від коронавірусу вже померли 652 тисячі людей у всьому світі

Понеділок, 27 липня 2020, 04:40
Від коронавірусу вже померли 652 тисячі людей у всьому світі

Станом на зараз у світі зареєстрували 16,412 мільйона випадків захворювання на Covid-19, з них 652 тисячі - летальних.

Джерело: сайт Worldometer

Деталі: При цьому, згідно зі статистикою, трохи більше 10 мільйонів осіб побороли хворобу і одужали.

Лише за останню добу у світі виявлено 216 340 випадків захворювання на Covid-19, з них 4 104 - летальні.

 

Лідерами за кількістю хворих є США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35 місці.

Нагадаємо: Добу тому у світі налічувалося 16 мільйонів 189 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Денний приріст складав майже 258 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: коронавіруссвітCovid-2019
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