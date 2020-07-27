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От коронавируса уже умерли 652 тысячи людей во всем мире

Понедельник, 27 июля 2020, 04:40
От коронавируса уже умерли 652 тысячи людей во всем мире

По состоянию на сейчас в мире зарегистрировали 16,412 миллиона случаев заболевания Covid-19, из них 652 тысячи - летальных.

Источник: сайт Worldometer

Детали: При этом, согласно статистике, чуть больше 10 миллионов человек побороли болезнь и выздоровели.

Только за последние сутки в мире выявлено 216 340 случаев заболевания Covid-19, из них 4 104 - летальные.

 

Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.

Напомним: Сутки назад в мире насчитывалось 16 миллионов 189 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял почти 258 тысяч человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирусмирCovid-2019
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