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Боротьба з Covid-19: у Британії збираються обмежити рекламу фастфуду

Понеділок, 27 липня 2020, 05:45
Боротьба з Covid-19: у Британії збираються обмежити рекламу фастфуду

У Великій Британії планують обмежити рекламу продуктів харчування, що містять багато жиру, цукру і солі.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Таким чином уряд хоче вирішити проблему ожиріння в країні, яке вважається одним з факторів схильності до Covid-19.

Зокрема, британський Департамент охорони здоров'я та соцзабезпечення має намір заборонити рекламу нездорової їжі на телебаченні та в інтернеті до 21:00.

Крім того, Уряд планує заборонити рекламні акції, які пропонують безкоштовні солодощі в обмін на покупку, а також розширити перелік продуктів харчування, на яких обов'язково повинен бути присутнім ярлик з кількістю калорій.

Пряма мова прем'єр-міністра Бориса Джонсона: "Схуднути складно, але варто внести невеличкі зміни, і ми всі можемо стати більш стрункими і здоровими... Якщо кожен зробить свій вклад, ризики для нашого здоров'я знизяться".

Українська правда
Теми: Велика Британіярекламаїжакоронавірус
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