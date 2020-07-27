Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боротьба з Covid-19: у Британії збираються обмежити рекламу фастфуду

Понеділок, 27 липня 2020, 05:45

У Великій Британії планують обмежити рекламу продуктів харчування, що містять багато жиру, цукру і солі.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Таким чином уряд хоче вирішити проблему ожиріння в країні, яке вважається одним з факторів схильності до Covid-19.

Зокрема, британський Департамент охорони здоров'я та соцзабезпечення має намір заборонити рекламу нездорової їжі на телебаченні та в інтернеті до 21:00.

Крім того, Уряд планує заборонити рекламні акції, які пропонують безкоштовні солодощі в обмін на покупку, а також розширити перелік продуктів харчування, на яких обов'язково повинен бути присутнім ярлик з кількістю калорій.

Пряма мова прем'єр-міністра Бориса Джонсона: "Схуднути складно, але варто внести невеличкі зміни, і ми всі можемо стати більш стрункими і здоровими... Якщо кожен зробить свій вклад, ризики для нашого здоров'я знизяться".

Українська правда
Теми: Британіярекламаїжакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаВід коронавірусу вже померли 652 тисячі людей у всьому світі

На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Усі новини...
Британія
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії і Китаю
Британія і США звинуватили РФ у використанні зброї, що загрожує супутникам
Brexit: в ЄС вважають малоймовірним укладення угоди з Британією
Останні новини
09:10
В Індії заявили про обнадійливі результати випробувань вакцини від COVID-19
09:04
Макрон завершив формування уряду і замінив відповідальну за Україну
09:01
В Іспанії число померлих від коронавірусу може бути на 60% вищим за офіційні дані – ЗМІ
08:53
Заходи з дотримання "тиші" на Донбасі вступили в силу – командування ОС
08:16
Глава МЗС Німеччини поки не бачить шансів на повернення Росії до G7
08:00
Головні новини неділі й ночі: повна "тиша" на Донбасі, розмова Зеленського з Путіним
07:45
Кінець липня буде спекотним
07:15
Смерть дитини політв’язня: окупанти кажуть, що хлопчик потонув
06:37
На фермі в Німеччині спалах коронавірусу: там працюють українці
05:45
Боротьба з Covid-19: у Британії збираються обмежити рекламу фастфуду
Усі новини...