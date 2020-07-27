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Борьба с коронавирусом: в Британии собираются ограничить рекламу фастфуда

Понедельник, 27 июля 2020, 05:45

В Великобритании планируют ограничить рекламу продуктов питания, содержащих много жира, сахара и соли.

Источник: Bloomberg

Детали: Таким образом правительство хочет решить проблему ожирения в стране, которое считается одним их факторов предрасположенности к Covid-19.

В частности, британский Департамент здравоохранения и соцобеспечения намерен запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете до 21:00.

Кроме того, правительство планирует запретить рекламные акции, которые предлагают бесплатные сладости в обмен на покупку, а также расширить перечень продуктов питания, на которых обязательно должен присутствовать ярлык с количеством калорий.

Прямая речь премьер-министра Бориса Джонсона: "Похудеть сложно, но стоит внести небольшие изменения, и мы все можем стать более стройными и здоровыми… Если каждый внесет свою лепту, риски для нашего здоровья снизятся".

Украинская правда
Темы: Британиярекламаедакоронавирус


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