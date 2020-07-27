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Смерть дитини політв’язня: окупанти кажуть, що хлопчик потонув

Понеділок, 27 липня 2020, 07:15

У підконтрольному Росії управлінні МВС в анексованому Криму заявляють, що з’ясували причину смерті 3-річного Муси Сулейманова в селі Строганівка під Сімферополем. За їхніми даними, дитина потонула.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Раніше повідомлялося, що тіло хлопчика знайшли в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

В МВС кажуть, що "згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено, причина загибелі дитини – утоплення".

В управлінні Слідчого комітету Росії додали, що час настання смерті відповідає часу зникнення.

У поліції зазначили, що тепер встановлюють умови, через які загинула дитина.

Що передувало: У селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса, 26 липня стало відомо, що хлопчика знайшли мертвим.

Теми: Кримокупаціяполітв'язні


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