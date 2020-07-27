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Смерть ребенка политзаключенного: оккупанты говорят, что мальчик утонул

Понедельник, 27 июля 2020, 07:15

В подконтрольном России управлении МВД в аннексованном Крыму заявляют, что выяснили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова в селе Строгановка под Симферополем. По их данным, ребенок утонул.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Ранее сообщалось, что тело мальчика нашли в одной из выгребных ям рядом с домом.

В МВД говорят, что "согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели ребенка – утопление".

В управлении Следственного комитета России добавили, что время наступления смерти соответствует времени исчезновения.

В полиции отметили, что теперь устанавливают обстоятельства, при которых погиб ребенок.

Что предшествовало: В поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса, 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

Темы: Крымоккупацияполитзаключенные


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