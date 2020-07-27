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Збитий літак МАУ: Кулеба назвав дату прибуття делегації Ірану для перемовин

Понеділок, 27 липня 2020, 20:46

Представники Ірану прибудуть до України для перемовин щодо компенсацій у справі збитого літака МАУ 29-30 липня.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу під час візиту до Варшави.

"Ми запросили іранську делегацію до Києва і цінуємо, що вони прийняли запрошення. Вони прибудуть 29-30 липня", - повідомив Дмитро Кулеба.

Він додав, що поки не може називати суму компенсацій, які очікують від Ірану, оскільки це і буде питанням перемовин.

"Ми будемо вести перемовини конструктивно, але з принципової позиції. Я абсолютно переконаний, що, враховуючи обставини того, як сталася ця трагедія, є усі підстави просити Іран сплатити найвищу компенсацію за те, що він зробив", - додав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що Україна у цих перемовинах представлятиме усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака  МАУ.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому результати здійсненої у Франції розшифровки інформації з бортових самописців літака переконали учасників міжнародного розслідування, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Теми: катастрофа МАУ в Ірані


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