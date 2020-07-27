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Сбитый самолет МАУ: Кулеба назвал дату прибытия делегации Ирана для переговоров

Понедельник, 27 июля 2020, 20:46

Представители Ирана прибудут в Украину для переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета МАУ 29-30 июля.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге во время визита в Варшаву.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что пока не может называть сумму компенсаций, которые ожидают от Ирана, поскольку это и будет вопросом переговоров.

"Мы будем вести переговоры конструктивно, но с принципиальной позиции. Я абсолютно убежден, что, учитывая обстоятельства, как произошла эта трагедия, есть все основания просить Иран уплатить самую высокую компенсацию за то, что он сделал", - добавил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД напомнил, что Украина в этих переговорах будет представлять все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад результаты проведенной во Франции расшифровки информации с бортовых самописцев самолета убедили участников международного расследования, что самолет погиб в результате ракетной атаки.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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