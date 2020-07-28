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Україна передала РФ ноту протесту через російські плани щодо Криму

Вівторок, 28 липня 2020, 00:25

Україна передала російському МЗС ноту протесту у зв’язку військово-морським парадом, який Росія провела 26 липня в Севастополі.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня без узгодження з українською стороною так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у т.ч. численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України".

Деталі: В МЗС зазначили, що цей парад є свідомим кроком Росії до ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Україна вимагає від РФ "невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України".

Нагадаємо: У червні українське МЗС передало в Москву ще одну ноту протесту щодо проведення парадів до Дня перемоги в окупованих Росією Криму та ОРДЛО.

Українська правда
Теми: РосіяКримМЗС


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