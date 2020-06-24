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Паради в окупованих Криму та ОРДЛО: МЗС відреагувало нотою протесту

Середа, 24 червня 2020, 23:26
meduza.io

Міністерство закордонних справ передало в Москву ноту протесту щодо проведення парадів до Дня перемоги в окупованих Росією Криму та ОРДЛО.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, спричинені збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України.

Вважаємо, що проведення в тимчасово окупованих Російською Федерацією Донецьку та Луганську так званих "військових парадів", під час яких були продемонстровані 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також інша військова техніка, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1, є грубим порушенням зобов’язань російської сторони як сторони Мінських домовленостей та їх підписанта.

Деталі: У відомстві зазначили, що цинічно виглядає залучення російською окупаційною адміністрацією у мілітаристських цілях неповнолітніх.

Передісторія:

  • Вранці 24 червня у багатьох містах Росії пройшли військові паради на честь 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.
  • До Путіна прибули глави лише семи держав: Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.
  • Разом із тим парад відвідали так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії і Абхазії.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.

Українська правда
Теми: МЗСКримОРДЛОокупаціявійна


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