Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина передала РФ ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму

Вторник, 28 июля 2020, 00:25
Украина передала РФ ноту протеста из-за парада в оккупированном Крыму

Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.

Источник: сайт МИД

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

Детали: В МИД отметили, что этот парад является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Украина требует от РФ "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины".

Напомним: В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Росcия
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
"Россия быкует": Кулеба объяснил, почему пока есть только военный путь к победе
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: