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Украина передала РФ ноту протеста из-за российских планов по Крыму

Вторник, 28 июля 2020, 00:25

Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе.

Источник: сайт МИД

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

Детали: В МИД отметили, что этот парад является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Украина требует от РФ "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины".

Напомним: В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымМИД


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