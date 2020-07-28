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Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым

Вторник, 28 июля 2020, 02:07
Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым.

Источник: ее интервью для Euroradio

Детали: Тихановська заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украину втянули в такое противостояние.

В конце концов она ответила следующим образом: "Юридически Крым украинский, а фактически — российский", и попросила больше не мучить ее этим вопросом.

Напомним: Ранее в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от этого вопроса. "Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть", - сказала тогда она.

Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьКрымвиборы
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