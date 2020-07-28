Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Секс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Вторник, 28 июля 2020, 04:19
Секс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.

Источник: расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Детали: Журналисты установили, что нардеп сдавал в аренду яму для отходов на Полтавщине и заработал на этом 1,2 миллиона за год. Такая яма называется жомовой и используется для отходов производства сахара.

Как стало известно журналистам, позже Кива продал яму фирме, в которой сам когда-то был директором. Сумма продажи неизвестна. В то же время в комментарии программе Кива заявил, что никому яму не продавал, и предположил, что ее могли "рейдернуть".

Сейчас яма Кивы уже давно не функционирует и поросла сорняками.

 

Хотя официально, по декларации, депутат живет в однокомнатной квартире на окраине Киева, журналисты установили, что на самом деле Кива живет в центре столицы, на улице Лютеранской.

По словам самого нардепа, здесь живет его подруга и не декларирует он это жилье потому, что с этой женщиной у него нет ничего общего, кроме секса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рададекларацииденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: