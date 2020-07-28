Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Секс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Вторник, 28 июля 2020, 04:19

Народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.

Источник: расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Детали: Журналисты установили, что нардеп сдавал в аренду яму для отходов на Полтавщине и заработал на этом 1,2 миллиона за год. Такая яма называется жомовой и используется для отходов производства сахара.

Как стало известно журналистам, позже Кива продал яму фирме, в которой сам когда-то был директором. Сумма продажи неизвестна. В то же время в комментарии программе Кива заявил, что никому яму не продавал, и предположил, что ее могли "рейдернуть".

Сейчас яма Кивы уже давно не функционирует и поросла сорняками.

 

Хотя официально, по декларации, депутат живет в однокомнатной квартире на окраине Киева, журналисты установили, что на самом деле Кива живет в центре столицы, на улице Лютеранской.

По словам самого нардепа, здесь живет его подруга и не декларирует он это жилье потому, что с этой женщиной у него нет ничего общего, кроме секса.

Темы: Верховная Рададекларацииденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Новости 27 июля: социология выборов, "всеобъемлющее перемирие"

Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

обновленоРумынские СМИ пишут, что Луческу передумал тренировать "Динамо", клуб опровергает

Россия не гарантирует соблюдение перемирия на Донбассе

Прокуратуру Киева возглавил человек с историей люстрации

Все новости...
Верховная Рада
Украине нужно перезагрузить экологический контроль
Зеленский вернул Раде закон о кандидатском резерве госслужащих
В Раду точно попали бы 4 партии, а "Голос" – в аутсайдерах
Последние новости
06:33
В Чехии судят белоруса по обвинению в терроризме на Донбассе
06:20
Камера СИЗО в подарок: Малюська говорит, что услуга оказалась популярной
05:26
ИнфографикаЗа сутки в мире обнаружили почти 218 тысяч новых больных Covid-19
04:59
МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ
04:19
Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы
03:55
Физическая сила и слезоточивый газ: патрульных подозревают в превышении власти
02:51
Протесты в Портленде не утихают: полиция направляет в город дополнительные силы
02:07
Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым
01:19
В Украине в ближайшие дни будет жарко
00:25
Украина передала РФ ноту протеста из-за российских планов по Крыму
Все новости...