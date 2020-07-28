Секс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.

Источник: расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Детали: Журналисты установили, что нардеп сдавал в аренду яму для отходов на Полтавщине и заработал на этом 1,2 миллиона за год. Такая яма называется жомовой и используется для отходов производства сахара.

Как стало известно журналистам, позже Кива продал яму фирме, в которой сам когда-то был директором. Сумма продажи неизвестна. В то же время в комментарии программе Кива заявил, что никому яму не продавал, и предположил, что ее могли "рейдернуть".

Сейчас яма Кивы уже давно не функционирует и поросла сорняками.

Хотя официально, по декларации, депутат живет в однокомнатной квартире на окраине Киева, журналисты установили, что на самом деле Кива живет в центре столицы, на улице Лютеранской.

По словам самого нардепа, здесь живет его подруга и не декларирует он это жилье потому, что с этой женщиной у него нет ничего общего, кроме секса.