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За добу у світі виявили майже 218 тисяч нових хворих на Covid-19

Вівторок, 28 липня 2020, 05:26
За добу у світі виявили майже 218 тисяч нових хворих на Covid-19

Протягом 27 липня у світі зафіксували 217 806 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 4 198  - летальні.

Джерело: сайт Worldometer

Деталі: Загалом зараз у світі налічується 16 мільйонів 635 тисяч випадків зараження, трохи більше 656 тисяч людей померли від хвороби.

 

При цьому, згідно зі статистикою, 10,226 млн побороли хворобу і одужали.

Лідерами за кількістю хворих є США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35 місці.

 

Нагадаємо: Добу тому у світі налічувалося 16,412 мільйона випадків захворювання на коронавірус. Денний приріст складав 216 340 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019світ
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