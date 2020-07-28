За добу у світі виявили майже 218 тисяч нових хворих на Covid-19

Протягом 27 липня у світі зафіксували 217 806 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 4 198 - летальні.

Джерело: сайт Worldometer

Деталі: Загалом зараз у світі налічується 16 мільйонів 635 тисяч випадків зараження, трохи більше 656 тисяч людей померли від хвороби.

При цьому, згідно зі статистикою, 10,226 млн побороли хворобу і одужали.

Лідерами за кількістю хворих є США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35 місці.

Нагадаємо: Добу тому у світі налічувалося 16,412 мільйона випадків захворювання на коронавірус. Денний приріст складав 216 340 осіб.