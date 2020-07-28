Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки в мире обнаружили почти 218 тысяч новых больных Covid-19

Вторник, 28 июля 2020, 05:26

В течение 27 июля в мире зафиксировали 217 806 новых случаев заражения коронавирусом, из них 4 198 - летальные.

Источник: сайт Worldometer

Детали: Всего сейчас в мире насчитывается 16 миллионов 635 тысяч случаев заражения, чуть более 656 тысяч человек умерли от болезни.

 

При этом, согласно статистике, 10,226 млн побороли недуг и выздоровели.

Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.

 

Напомним: Сутки назад в мире насчитывалось 16,412 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял 216 340 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019мир


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Новости 27 июля: социология выборов, "всеобъемлющее перемирие"

Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

обновленоРумынские СМИ пишут, что Луческу передумал тренировать "Динамо", клуб опровергает

Россия не гарантирует соблюдение перемирия на Донбассе

Прокуратуру Киева возглавил человек с историей люстрации

Все новости...
коронавирус
Белый дом оценил риски для Трампа из-за COVID-19 у его советника
Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет
В Печерском райсуде Киева обнаружили коронавирус
Последние новости
06:33
В Чехии судят белоруса по обвинению в терроризме на Донбассе
06:20
Камера СИЗО в подарок: Малюська говорит, что услуга оказалась популярной
05:26
ИнфографикаЗа сутки в мире обнаружили почти 218 тысяч новых больных Covid-19
04:59
МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ
04:19
Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы
03:55
Физическая сила и слезоточивый газ: патрульных подозревают в превышении власти
02:51
Протесты в Портленде не утихают: полиция направляет в город дополнительные силы
02:07
Оппонентка Лукашенко Тихановская все же ответила, чей Крым
01:19
В Украине в ближайшие дни будет жарко
00:25
Украина передала РФ ноту протеста из-за российских планов по Крыму
Все новости...