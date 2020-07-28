За сутки в мире обнаружили почти 218 тысяч новых больных Covid-19
Вторник, 28 июля 2020, 05:26
В течение 27 июля в мире зафиксировали 217 806 новых случаев заражения коронавирусом, из них 4 198 - летальные.
Источник: сайт Worldometer
Детали: Всего сейчас в мире насчитывается 16 миллионов 635 тысяч случаев заражения, чуть более 656 тысяч человек умерли от болезни.
При этом, согласно статистике, 10,226 млн побороли недуг и выздоровели.
Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.
Напомним: Сутки назад в мире насчитывалось 16,412 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял 216 340 человек.
Украинская правда